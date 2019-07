Bioscopen in trek tijdens bloedhete dagen: ‘Standaard 22 graden’

ARNHEM/NIJMEGEN - Tijdens de hete dagen vorige week waren de bioscopen in trek. Bioscopen in de regio merken dat deze zomer veel mensen er de koelte opzoeken. Maar gasten blijken niet alleen voor een filmbezoek te komen.

,,Zeker op de dagen dat het veertig graden was, zat ons restaurant vol met mensen die schuilden voor de hitte,” vertelt Suzanne Bos van bioscoop Focus Arnhem. ,,Freelancers die achter hun laptop aan het werk zijn, bijvoorbeeld.”

Ideale plek voor extreme dagen

Maar ook families, ouderen en studenten hebben in het restaurant gebivakkeerd tijdens de hittegolf vorige week. Zowel in het film- als eetgedeelte van de bioscoop in Arnhem is het standaard 22 graden. ,,Steeds meer mensen lijken te ontdekken dat de bioscoop de ideale plek is om extreem hete dagen door te komen,” merkt Bos op. Ook in Nijmegen merkt Pathé een grote toename van het aantal bioscoopbezoekers, helemaal de laatste weken.

In Arnhem waren afgelopen week de bezoekersaantallen vijftig procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar. Op vrijdag - de heetste dag van de week - bezochten zelfs meer dan 450 mensen een film. ,,Dat is uitzonderlijk veel voor de zomerperiode.”

Quote Steeds meer mensen lijken te ontdekken dat de bioscoop de ideale plek is om extreem hete dagen door te komen Suzanne Bos

Topzomer

Ook bij de RSB Cinemas in Malden, Wijchen en Beuningen hebben ze een topzomer. ,,Vergeleken met vorig jaar merken we een stijging in het bezoek van ruim 33 procent”, vertelt manager Joop Hamers. ,,Veel gasten zoeken verkoeling in de bioscoop. In onze zalen is het namelijk zo’n twintig graden.”