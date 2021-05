Bioscopen zaterdag weer open: 'Het voelt bijna onwerkelijk’

,,Natuurlijk zijn we er heel blij mee, maar het gaat nu opeens heel snel", zegt Bos. ,,We hebben een programma samengesteld en dat komt maandag om 15.00 uur online. Dan kan er ook meteen gereserveerd worden. We zijn ruim een half jaar dicht geweest, dus zaterdag is het feest als er eindelijk weer gasten in ons gebouw rondlopen.”

Het Focus Filmtheater telt vijf zalen en een zesde scherm in de open lucht op het dak. Bos kan in de grote zalen vijftig mensen ontvangen, in de kleinere ongeveer twintig. ,,Want we willen wel die afstand van anderhalve meter blijven aanhouden.”

Ook de grote complexen van Pathé in Arnhem en Ressen gaan zaterdag weer open. In Ressen en Arnhem is niemand bereikbaar voor commentaar, Pathé wil alleen via een landelijke woordvoerder reageren. Ook bij Pathé is het filmaanbod online te zien, net als de mogelijkheid tot reserveren. Zaterdag zijn de complexen in Arnhem en Ressen alleen open voor de zogeheten ‘Unlimited abonnees.’ Andere filmliefhebbers zijn vanaf zondag weer welkom.