Bitterballendief Dudok Arnhem twee jaar naar inrichting voor veelplegers

De man heeft bij Dudok gegeten zonder te betalen en heeft er een fles wijn gestolen. Verder is hij bij Hotel Haarhuis in Arnhem naar binnen gegaan, terwijl hij een ontzegging had om daar te komen.



De verdachte heeft volgens de rechtbank ‘een enorm strafblad’. De man is zwakbegaafd, heeft ernstige persoonlijke problemen en is verslaafd aan alcohol. Hij kreeg al diverse behandelingen en verbleef op verschillende plekken.



Een van de laatste was bij de JP van den Bent stichting in Uddel. Daar liep het opnieuw niet goed en begin september 2018 moest hij daar weg. Sindsdien zwierf hij rond in Arnhem. De verdachte is veelpleger en kreeg al twee keer eerder een ISD-maatregel opgelegd (een Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders), maar dat leidde niet tot verandering.