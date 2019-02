Bitterballendief Dudok Arnhem voor de rechter: ‘Ik heb gelijk gezegd, hou mij maar vast’

column ‘Ik ging nooit meer ‘Ik drink nooit meer’ zeggen’

10:33 Diep in de nacht belde ik mijn vriendin wakker om de voordeur te openen. Ik was mijn sleutels kwijt en kwam thuis in een jas die niet van mij was. ,,Ik drink nooit meer”, jammerde ik tegen mijn vriendin, plofte op bed en viel direct in slaap. De volgende dag – zondag – kon ik weggooien: ik kwam alleen van de bank om te toiletteren.