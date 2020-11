Black Friday als strohalm in coronacrisis: ‘Blijft een omzetkans in moeilijke tijden’

Column Remco Kock Een onbekende die me vriend noemde, dat probeerde ik positief op te vatten

26 november Mijn avondwandeling zat er bijna op. In de buurt van de Plus had ik net een aanbod afgeslagen. Een man opende zijn leren jack en hield een set schroevendraaiers voor mijn neus. ,,Tientje! Dertig in de winkel! Niet? Zonde, het zijn echt goede schroevendraaiers, man.”