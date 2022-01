Blijdschap na de woede van de vorige persconferentie: ‘Ik hoop dat het nu ook echt voorbij is’

De persconferentie van vrijdag 14 januari kwam bij Liesbeth de Zoete van Café De Schoof in Arnhem hard aan. De winkels mochten open, de horeca niet. ,,Ik ben naar buiten gelopen. Ik had hartkloppingen van woede en stress. Bijna twee jaar lang staan we al in de wacht. We vallen van de ene in de andere lockdown. We doen er alles aan om ons aan te passen. Mensen laten zich vaccineren, boosteren, we hebben de QR-code. In het buitenland is alles open maar niet in Nederland. Dat was gewoon geen leven meer.” Maar de lucht is voor haar nu opgeklaard.