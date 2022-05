Blijkbaar kan ik prima door voor een dakloze, concludeerde ik na de ontvangst

Arnhemse theater­groep gaat naar vluchtelin­gen­kamp in Athene: ‘We zijn daar harder nodig’

ARNHEM - De Arnhemse stichting Changing Stories maakt theater voor kinderen die gevlucht zijn uit oorlogsgebied. Vandaag vertrekken de acteurs voor tien dagen naar een vluchtelingenkamp in Athene. ,,Er gaat zoveel aandacht naar de oorlog in Oekraïne, we mogen andere kinderen niet vergeten.”

29 april