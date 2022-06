Blindenwooncentrum Het Schild in Wolfheze is failliet, gevolgen voor bewoners onduidelijk

Het Schild is een gespecialiseerd kleinschalig woonzorgcentrum dat huisvesting en zorg biedt aan blinde en slechtziende senioren. De organisatie verkeerde al jaren in financiële problemen. De positie van Het Schild was slecht omdat de inkomsten niet toereikend zijn voor de exploitatie en de specialistische zorg die wordt geleverd.

Te klein

In de afgelopen twee jaren zijn de toekomstmogelijkheden voor Het Schild onderzocht. Ook zijn gesprekken gevoerd met drie zorgorganisaties om te komen tot een fusie of overname. Deze gesprekken hebben geen goed resultaat gehad. De organisatie is te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan.



Het centrum stond enige tijd onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor Gezondheidszorg omdat de kwaliteit van de zorg niet goed genoeg was. Dat toezicht was inmiddels opgeheven, nadat de zorg was verbeterd. Twee maanden geleden zei directeur Henselmans nog dat de organisatie weer aan het opkrabbelen was.