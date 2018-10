Bloedspoor op de Wikkestraat, politie doet onderzoek na steekpartij

Update/Video Politie met kogelweren­de vesten naar recreatie­park in Arn­hem-Noord na steekpar­tij

13:03 ARNHEM – De politie is in de nacht van zaterdag op zondag met kogelwerende vesten en een diensthond Oostappen Vakantiepark op de Kemperbergerweg in Arnhem opgegaan. Daar was melding gemaakt van een vechtpartij tussen twee groepen en bleek gestoken te zijn. Een 29-jarige Arnhemmer is aangehouden.