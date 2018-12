Bloemen en applaus voor vertrekkende Cornielje tijdens laatste vergadering

Verdachte van brute overval op bejaarde vrouw blijft in cel

15:23 ARNHEM – Een 26-jarige man uit Purmerend blijft de kerstdagen achter slot en grendel. De rechtbank ging niet in op een verzoek om de verdachte van een gewelddadige overval op een 78-jarige vrouw in haar woning in Arnhem voor de feestdagen te schorsen.