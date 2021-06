Blokkade tegen overlast op Rijnkade in de kiem gesmoord: ‘Mocht niet van politie’

Veel overlast op de Arnhemse Rijnkade: ‘Leipo’s met kleine piemeltjes die over de kade scheuren’

1 juni ARNHEM - De lage Rijnkade in Arnhem is volgens omwonenden verworden tot een levensgevaarlijke racebaan. ’s Avonds hangen er veel jongeren rond die lachgas gebruiken. ,,Dit is de enige plek waar wij worden gedoogd. Waar moeten wij ’s avonds anders heen?”