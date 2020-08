Blussers druk met branden in Arnhem: voordeur, auto en schuur

UPDATE en VIDEOARNHEM - Het was een onrustige nacht in Arnhem voor de brandweer. Een voordeur, een auto en een schuurtje vlogen in brand. Waarschijnlijk door brandstichting.

In de Arnhemse wijk Presikhaaf werd in de nacht van donderdag op vrijdag een voordeur in brand gestoken. De brand werd rond 4.20 uur ontdekt door een buurtbewoner die toevallig even wakker was. De brandweer kon de beginnende brand snel blussen. Een brandstofspoor en benzinelucht waren duidelijke indicatoren voor brandstichting.

Woensdag laat in de avond werd er in dezelfde straat een autobrand net op tijd ontdekt. In juni werd in de Van Kinsbergenstraat ook een voordeur in brand gestoken. Toen werd er een hoogbejaarde vrouw uit de woning gered door de brandweer.

De brandweer kon de voordeurbrand snel blussen in Arnhem.

Auto aangestoken

Op de Huissensestraat in Arnhem-Zuid vloog afgelopen nacht een auto in brand. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Rond 3.00 uur werden hulpdiensten gealarmeerd. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand al uitslaand. Het vuur kon snel geblust worden.

De uitgebrande auto op de Huissensestraat in Arnhem.

De derde brand was deze vrijdagochtend aan de Klarendalseweg. Daar vloog rond 7.15 uur een schuur in brand. Een buurman ontdekte het vuur en ondernam alvast een bluspoging. Bij aankomst van de brandweer waren de meeste vlammen al uit.

In de schuur stonden vuilcontainers en een scooter. Die raakten zwaar beschadigd.