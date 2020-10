BMW’s opengebroken in Arnhem en Elst, dieven roven alle apparatuur uit het dashboard

Een van de slachtoffers woont aan de Meikers. Zijn auto had geen braakschade maar toen hij donderdagochtend de deur opendeed zag hij dat alle apparatuur uit zijn dashboard was getrokken. Het navigatiesysteem, de radio, een display waarop je kunt zien hoe hard je rijdt, het was allemaal uit zijn voertuig gehaald.

,,Vermoedelijk hebben ze gebruik gemaakt van de zwakke punten van de BMW, dat is de keyless entry’’, zegt de man, die liever niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ze lopen ’s nachts langs huizen, scannen op sleutels en maken dan een kopie.’’



Zijn grootste schade zit niet eens in de geroofde apparatuur, maar in het laten vervangen van de doorgesneden kabels, zegt hij. Wat het de dieven oplevert? ,,Ik kreeg al als grapje van een collega een Marktplaatsadvertentie doorgestuurd van een tweedehands navigatiesysteem voor de BMW. Daar betaal je dan 1500 euro voor.’’



Op zijn Facebookbericht en dat van de politie staan reacties van meer slachtoffers, aan de Binnenvaart in Schuytgraaf, maar ook de Verenwei in Elderveld en uit de wijk Westeraam in Elst. Zijn vraag of iemand iets heeft gezien, heeft nog niets opgeleverd.



De politie zegt uit de wijk Schuytgraaf al camerabeelden te hebben gekregen. Daarop zijn twee mannen te zien met grote rugzakken. Een van hen had een grote draagtas. ‘Waarschijnlijk zijn zij tussen 02.30 en 04.00 uur actief’, aldus de politie.



Die roept mensen op om als ze ’s nachts verdachte zaken zien die te melden.