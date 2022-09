BMW staat aan twee kanten in brand in Arnhem; politie onderzoekt brandstichting

De metamorfo­se van de Oever­straat

Dat Arnhem in de na-oorlogse jaren op veel plekken een complete metamorfose onderging, klinkt elke (oud)Arnhemmer bekend in de oren. In deze aflevering van Arnhem voor Eeuwig maken we een ‘wandeling’ door een van die plekken die onherkenbaar veranderde: de Oeverstraat, de tegenwoordige Oude Oeverstraat.

