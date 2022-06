Bo Faber uit Arnhem beschrijft haar ervaringen met kanker in een blog: ‘Het is wat het is en daar moet je het mee doen’

Ook op een familie­feest is de SP strijdlus­tig: ‘Rechts betekent geen zak voor de werkende klasse’

ARNHEM - Met strijdliederen, toespraken en speeddaten met Kamerleden heeft de SP zondag in Burgers’ Zoo in Arnhem het vijftigjarig bestaan gevierd. Partijleider Lilian Marijnissen kondigde er een ‘koopkrachtcampagne’ aan die de komende zomer zal woeden en die op de zaterdag voor Prinsjesdag, 17 september, moet uitmonden in een groot protest in Den Haag.

19 juni