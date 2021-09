Boa krijgt hulp om sfeer op Korenmarkt goed te houden bij coronacontroles: ‘Mensen welkom heten in de stad’

Zorgverle­ners werken in Arnhem steeds meer samen nu door corona blijkt hoe belangrijk een gezonde leefstijl is

20 september ARNHEM - Corona heeft laten zien dat het voorkomen van ziekte door een gezonde leefstijl echt noodzaak is. In Arnhem en omgeving stond preventie al op de agenda. ,,Nu corona het belang heel zichtbaar heeft gemaakt, lukt het om zorgverleners van allerlei disciplines met elkaar om tafel te krijgen. We zetten samen fors in op preventie’’, zegt Margo Groeneveld, innovatie- en preventiemanager bij het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate.