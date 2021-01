Boa’s leggen live-uitzending vanuit Arnhemse voetbalkantine plat

Onder de noemer ‘Hollandse Sterren Live’ namen producer Peter van der Kamp en regisseur Bert Geurtz ervoor de tweede keer een programma met Nederlandse artiesten op dat via een livestream op internet voor de liefhebbers was te volgen. De eerste keer was op 17 december. Volgens Geurtz had de gemeente toestemming gegeven. ,,Desondanks moesten we deze keer stoppen omdat de boa's vonden dat we een feestje hielden.”

Overleg over condities

Geurtz, eigenaar van een videoproductiebedrijf, wil verhaal halen bij burgemeester Ahmed Marcouch over het ingrijpen. Juist omdat de live uitzending in de tijd van de coronalockdown plaats had, heeft de organisatie zich er naar zijn zeggen van vergewist wat wel en niet was toegestaan. ,,In eerste instantie was de gemeente afhoudend, uiteindelijk kregen we op basis van onze ingediende plannen groen licht.”