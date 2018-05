Boa's op oorlogspad tegen overtreders op de Veluwe

Winnende garnalen­cock­tail Estée Strooker gaat op menukaart Arnhems restaurant

19 mei ARNHEM - 'De lekkerste garnalencocktail van Nederland' gaat op de menukaart van restaurant 't Amusement in Arnhem. Dat kondigt chefkok Estée Strooker aan nadat haar cocktail afgelopen donderdag de hoofdprijs in de wacht sleepte van de garnalencocktailwedstrijd van de Marine Council Stewardship (MSC) in restaurant Merkelbach in Amsterdam.