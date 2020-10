Bob Roelofs hangt de politieke was van Arnhem buiten: ‘PvdA zal zich absoluut achter oren krabben’

De was buiten hangen. Dat klinkt als ‘de vuile was buiten hangen’. Is dat ook wat u doet in het boek?

,,Nee. Er staan zeker sappige verhalen in. En ik werp een licht op de machtspolitiek die in die tijd werd bedreven. De PvdA zal zich absoluut achter de oren krabben. Maar ik oordeel niet en trap evenmin na. Ik heb het boek geschreven als historicus.



In al mijn bescheidenheid zeg ik dat het een toegankelijk en goed boek is geworden. Dat heb ik inmiddels ook van vele kanten terug gehoord. Oud-wethouder Bloemen zei bijvoorbeeld dat hij me op geen enkele historische fout had kunnen betrappen. Ik ben er bijzonder trots op.”