Boek over oud-voetballer Martin Laamers en zijn spraakgebrek

‘Als er vroeger een camera in mijn buurt kwam, sprintte ik weg. Ik wilde niet stotterend op tv’, zegt Laamers over wat hij noemt 'mijn spraak'. Kock, bekend van onder meer zijn columns en artikelen in De Gelderlander, beschrijft hoe Martin zijn verleden oprakelt en zijn best doet om zijn unieke verhaal (‘Ik ben de enige stotterende international’) in de picture te krijgen en ditmaal wel stotterend op televisie te komen.



Het boek, dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Kontrast uit Oosterbeek, is vanaf 22 oktober voor 19,90 euro te verkrijgen. De boekpresentatie in Supportershome Monnikenhuize bij GelreDome begint donderdagavond 25 oktober om 19.30 uur. Een half uur eerder gaat de deur open.