Boek van Daniëlle uit Arnhem krijgt Chinese vertaling: ‘Er is niets zo heerlijk als opgaan in je fantasie’

Ze is gewend aan thuis werken. ,,Voor anderen is het misschien nieuw, maar als illustratrice ben ik niet anders gewend”, zegt Daniëlle Futselaar. Ze heeft een rustige werkplek in haar woning in de Arnhemse wijk ’t Cranevelt.



Tekeningen van planeten, sterren, maar ook van draken en elfen hangen om haar heen. Twee katten zijn altijd in de buurt. Toch zijn sinds corona ook voor Futselaar de dagen anders.



U zult toch wel bang zijn, net als iedereen?

,,Zeker wel. Maar het heeft een tijdje geduurd voordat ik deze surrealistische, nare droom als realiteit kon accepteren. Als ik ’s ochtends wakker word, denk ik ‘Er is iets…oh ja. Corona’. Met mijn ouders in Zeeland, die in de 70 zijn, heb ik intensief contact.



Het is een moeilijke tijd. Maar ik ga er ook van uit dat we hieruit komen en dat we de draad weer oppikken en doorgaan. Mijn man Anton, die it-manager is, werkt ook thuis. Dat vind ik dan weer erg gezellig.’’