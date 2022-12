Boeren militair vliegveld Deelen hebben weer perspectief na handreiking gemeente Arnhem

Landbouwer Henny kan er met de pet niet bij: ‘Kazerne op mijn pachtgron­den? Een rampzalig plan’

ARNHEM - De ergernis van de landbouwers Freek Bruntink en Henny Roelofsen, twee van de vijf pachters van agrarische gronden op de militaire vliegbasis Deelen in Schaarsbergen is groot. Voor hen ligt het rapport ‘Gebiedsverkenning Cluster Schaarsbergen’. Prachtig vormgegeven, vinden ze. Maar over de inhoud zijn ze niet te spreken. ,,Als boeren worden we gewoon weggeschreven.’’

31 januari