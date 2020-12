Boerenprotest in Arnhem: landbouwers leveren sleutels in als steun uitblijft

,,De provincie gaat over vergunningen, de provincie gaat over ruimtelijke ordening. Als het Rijk straks het beleid heeft vastgezet, moeten wij als boeren steeds bij de provincie zijn’’, vertelt koeienboer Jos Bolk uit Aerdt.

Hij is een van de initiatiefnemers van de actie. ,,We zijn drie onafhankelijke boeren die dit samen op poten hebben gezet.’’

Onderste uit de kan

Volgens Bolk is de actie nodig omdat er nog veel niet op orde is in het beleid rond de boeren. En hoewel gedeputeerde Peter Drenth begrip kweekt in de gesprekken met boeren verenigd in het Gelders landbouwcollectief, is dat voor veel boeren niet voldoende.

,,Er zitten nog altijd boeren zonder vergunning nadat de PAS-wetgeving is ingetrokken. Daar is geen oplossing voor. En Drenth spreekt voor ons met Den Haag. We willen dat hij het onderste uit de kan haalt.’’

Met of zonder trekkers, dat is de vraag

Bolk zegt dat er spannende tijden aankomen voor veel boeren. Dat signaal wil hij de provincie ook meegeven. Of er veel trekkers naar Arnhem gaan komen vandaag is onbekend. ,,Ik weet echt niet wat de opkomst is. We hebben aangegeven dat we zonder trekkers actie willen gaan voeren, maar daar is ook wel wat discussie over. We gaan trekkers in ieder geval niet weren.’’

Bolk en zijn twee kompanen hebben de actie bewust zelfstandig opgezet. ,,Maar inmiddels is de actie wel door vrijwel elke landbouworganisatie gedeeld.’’