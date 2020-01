Boete voor vozend, dronken stel tussen winkelend publiek: ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik dat doe’

Dat gebeurde te midden van publiek en terwijl er kinderen om hen heen liepen.



‘Een ernstig feit in het openbaar, andere mensen hebben daar niet om gevraagd en worden er wel mee geconfronteerd’, vindt de rechter.



De man uit Harskamp was wel verschenen, maar de man uit Arnhem niet. De twee hadden elkaar ontmoet op het station in Arnhem.



,,Ik kan me niet voorstellen dat ik dat doe, zo zit ik niet in elkaar, daar ben ik vies van”, zei de gepensioneerde Harskamper. ,,Ik weet ook niet meer hoe ik hem heb ontmoet. Als ik eenmaal begin te drinken, stop ik niet meer.”