Boetes voor negeren rood kruis na zwaar ongeluk op A325

Vitesse-trai­ner Letsch hekelt arbitrage: Tannane en Bazoer moeten beschermd worden

14 december ARNHEM - Thomas Letsch hekelt de arbitrage in de eredivisie. De Duitse coach vindt dat de Vitessenaren Oussama Tannane en Riechedly Bazoer beter beschermd moeten worden. De sterspelers zijn nu aangeschoten wild, zoals tegen Heerenveen. De 1-1 is in alles een deceptie in het Arnhemse kamp.