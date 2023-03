Boevenspotter pikt de zakkenrollers er zo uit op Arnhem CS: ‘Gekkenwerk, jongens’

Met videoBoevenspotter Jaime van Gastel maakt filmpjes waarin hij de politie helpt om dieven en zakkenrollers te spotten. Normaal werkt hij vooral in Amsterdam, waar toeristen het slachtoffer worden. Maar onlangs was hij in Arnhem.

De politie waarschuwde eerder deze maand voor zakkenrollers rond het station. Vaak opereren de dieven in groepen en rijden ze tussen stations heen en weer. Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde nieuwe controles aan, samen met de politie en vervoerders. In anderhalve week tijd werden twaalf zakkenrollers aangehouden.

In de onderstaande video is te zien hoe agenten in burger te werk gaan tijdens een actie op Arnhem CS. Ze zien hoe een man met een baard iets steelt in de stationstunnel. Binnen enkele seconden drukken de agenten hem tegen de muur en slaan hem in de boeien.

Even later vist een man op een bankje een portemonnee uit een tas op een koffer. Ook deze man wordt in de boeien geslagen door de politie. Net als een andere man op het station. ,De mannen hadden een tas bij zich met iPhones, een laptop, drugs”, zegt Jaime van Gastel. ,,Die zitten voorlopig hier (op het politiebureau in Arnhem, RV) vast.”

Arnhem is een mooie tussenstop voor zakkenrollers

Jaime van Gastel spot volgens eigen zeggen al sinds 1997 zakkenrollers. ,,En sinds 2017 maak ik er ook video’s van. Vrijwillig, ik verdien er niets aan.” Vaak is hij actief in Amsterdam, maar hij maakte ook video’s bij de Zaanse Schans, in Tilburg, Maastricht, Brussel en Antwerpen.



In die jaren bouwde hij ook goede contacten op met de politie. Bijvoorbeeld met de undercoveragenten uit Arnhem, die af en toe een dagje meedraaien in Amsterdam.



De video is twee weken geleden opgenomen. Ook Van Gastel ziet dat de zakkenrollers vaak rondreizen in groepen. ,,Arnhem heeft een mooi station, je kunt als zakkenroller alle kanten op. Het is een mooie tussenstop.”



De daders zijn wel veranderd. ,,Een paar jaar geleden waren het vooral Zuid-Amerikanen en mensen uit het voormalige Oostblok. Maar door corona waren er minder toeristen om te bestelen. De nieuwe groep zakkenrollers bestaat vooral uit, hoe zeg ik dat netjes, asielzoekers uit veilige landen, zoals Algerije.”

Verschillende trucs

De zakkenrollers zijn volgens de boevenspotter ‘meestal jonge gasten van tussen de 17 en 25’. Ze gebruiken verschillende trucs en kijken goed om zich heen. ,,Het zijn heel gladde gasten. Ze slaan zelfs toe tijdens het lopen, zonder hun handen af te schermen met bijvoorbeeld een tas.”



,,Ook stelen ze tassen uit nachttreinen, rukken een ketting van je nek of ze gebruiken de voetbaltruc.” Die truc werd laatst nog toegepast door een dief in Wageningen en de gemeente Renkum. Een ‘voetballer’ komt met drukke voet- en armbewegingen op zijn slachtoffer af (al dan niet met bal), pakt zijn ‘tegenstander’ vast en pakt ondertussen de telefoon of portemonnee uit een jas of tas. In Oosterbeek liep onlangs zo’n ‘Messi’ tegen de lamp.

Telefoon en laptop snel terug door aangifte

Jaime van Gastel heeft in zijn carrière al veel boeven opgepakt zien worden, maar ook mensen bestolen zien worden. Criminelen maken steeds meer slachtoffers in een dag ‘werk’. ,,In Arnhem zag je dat ook. Die twee gasten die in de video worden opgepakt, hadden een laptop en meerdere mobieltjes bij zich.”

,,Eén laptop en één mobiele telefoon konden ’s avonds al worden teruggegeven aan hun eigenaar, omdat er aangifte was gedaan van diefstal. Doe dat ook echt en geef daarbij het serienummer van je laptop en het IMEI-nummer van je telefoon door. Dan is de kans veel groter dat je je spullen terug krijgt.”

