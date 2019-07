Bokser bedreigt ex-vriendin met de dood: OM eist werkstraf

Voor de officier van justitie staat vast dat de 31-jarige bokser Peter M. uit Duiven met dergelijke berichten zijn ex-vriendin in 2017 in Arnhem heeft bedreigd.

Hij eiste maandag een werkstraf van dertig uur tegen hem. De verdachte stond voor de militaire kamer, maar heeft inmiddels ontslag genomen bij Defensie om zich helemaal op zijn bokscarrière te kunnen werpen.

Drieduizend berichten

Volgens de vrouw was er tussen januari en september 2017 sprake van nog veel meer bedreigingen en ook van stalking. Er zitten een kleine drieduizend berichten van het stel in het dossier, maar die schetsen volgens de officier vooral een beeld van hoe de twee niet met en niet zonder elkaar konden. Van kwetsende opmerkingen gaat het naar liefdesuitingen en andersom. Hij ziet geen bewijs voor de stalking.

Verder ligt er te weinig voor de aantijging dat de verdachte afluisterapparatuur in haar slaapkamer en auto installeerde en dat hij haar vader mishandelde.

Ondergedoken op geheim adres

De verdachte ontkende alle aantijgingen, ook de bedreigingen aan het adres van zijn ex met wie hij een zoontje heeft. Hij sprak het vermoeden uit dat zijn ex die berichten zelf in zijn telefoon heeft gezet.

Zijn ex zit ondergedoken op een geheim adres en hij heeft ook geen contact met zijn zoontje dat onder toezicht is gesteld. Via Jeugdzorg probeert hij het contact te herstellen, maar dit wordt nog geweigerd. Het zou te onveilig voor het kind zijn.

Auto besmeurd

De verdachte hoopt mee te kunnen doen aan de olympische spelen in Tokio. Hij is inmiddels getrouwd en er is een nieuw kind op komst.

De ex-vriendin is opnieuw naar de politie gestapt. De auto van haar vader is in brand gegaan en haar auto besmeurd met latex. Zij houdt haar ex verantwoordelijk. De raadsman reageerde dat ze wel vaker dingen heeft verzonnen om zijn cliënt in een kwaad daglicht te stellen. Wat de bedreigende teksten betreft, stelde hij dat het uitingen van frustratie waren. Hij vroeg vrijspraak.