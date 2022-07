MET VIDEOARNHEM Leerlingen van het Vmbo bovenbouw van scholengemeenschap Het Rhedens in Dieren hebben hun zelfvertrouwen een flinke boost kunnen geven op de Boksacademie van Orhan Delibas in Arnhem. Bij de boksring vielen dinsdag bij de afsluiting van een vruchtbaar schooljaar woorden als discipline, doorzettingsvermogen en ‘leren om eerst tot tien te tellen'.

Docent Ferhat Aydur sprak bij de uitreiking van de speciale certificaten voor de goed doorlopen lessen de hoop uit dat het geleerde de leerlingen ook gaat helpen om beter bij de les te blijven tijdens het examenjaar. Want terugkeren in die les na een serie lockdowns in de tijd van corona was best lastig, zo constateert hij.

,,De leerlingen hebben in de tijd van COVID behoorlijk moeten afzien. Ze hebben de dynamiek van fysiek bij elkaar zijn moeten missen. Dat heeft sporen nagelaten.”

Energie kwijt raken om beter stil te kunnen zitten

Zie na zo'n moeilijke tijd maar eens om de leerlingen weer aan elkaar te laten wennen, laat staan een hechte groep te vormen. Bovendien loopt het niet met iedere docent even soepel tijdens de les. ,,De leerlingen moeten hun energie kwijt maar ook een aantal dingen leren”, benadrukt Aydur. ,,Theorie dus, met stil zitten. Dat gaat de één wat makkelijker af dan de ander.” Flink uitrazen in de boksring frist de geest op en maakt deze ontvankelijker voor de lesstof, zo bedachten ze op Het Rhedens.

Met succes. De leerlingen laten gretig in de boksring zien wat ze geleerd hebben, vurig aangemoedigd door de omstanders. Er zijn tegenstanders die overduidelijk aan elkaar gewaagd zijn. Bij anderen die het boksen wat minder in zich hebben valt de keuze op een tegenstander die bewust een tandje terug neemt. Aydur noemt dat ‘rekening met elkaar houden’, sociaal gedrag dat zo spelenderwijs wordt aangeleerd. Hilariteit alom als docenten het in de ring opnemen tegen een leerling. Een van de docenten weet behoorlijk wat vuurwerk te incasseren en gaat daarna in de aanval.

Levensverhaal dat drukke leerlingen stil doet vallen

De bokslessen maken deel uit van een gevarieerd pakket van buitenschools leren bij Het Rhedens. Delibas heeft veel vaker met leerlingen gewerkt die wat onwennig binnen komen. Hij weet ook dat ze in het begin nadrukkelijk de kat uit de boom kijken. ,,Ik begin altijd met het vertellen van mijn levensverhaal”, zegt hij. ,,Dan wordt het rustig.” Want een jongen uit Turkije die in de Arnhemse volkswijk Klarendal opgroeide en met vallen en opstaan de top wist te bereiken, dat spreekt aan. ,,Ik vind het heel belangrijk dat jongeren interesse tonen. Want groeien begint met interesse tonen in een ander, luisteren. Dat luisteren is bij de jeugd best wel een probleem. De kunst is om gelijk de aandacht te trekken.”

‘Ieder mens heeft een rugzakje, wij ook’

Ook Aydur vertelt zijn levensverhaal, om duidelijk te maken dat vallen en opstaan bij het leven hoort. ,,Ieder mens heeft zijn eigen rugzakje, wij ook.” Hij zweert bij persoonlijke aandacht voor elke leerling en het zoeken naar wegen om ze verder op weg te helpen. ,,Ik spreek elke leerling met Orhan door en dan gaan we aan de slag.” Met een heuse uitreiking van certificaten voor de goed doorlopen lessen wordt de dag afgesloten.

Vijf jongens roepen enthousiast tegen de verslaggever dat ze het fantastisch vonden. Niet alleen vanwege al die goede tips over opstoten en de juiste bokshouding maar ook vanwege dat eerst even tot tien tellen. Aydur kijkt trots in het rond naar zijn leerlingen en zegt uit de grond van zijn hart: ,,Ik heb leerlingen echt zien groeien. Mijn complimenten.”

