Bomen met zwarte stammen en groene kruinen na heidebrand in Arnhem

Update Marcouch sluit Bar 41 na steekpar­tij en wil vergunning eigenaar intrekken

11 april ARNHEM - Bar41 in de Varkensstraat is op last van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem onmiddellijk gesloten. Directe aanleiding is de steekpartij van afgelopen weekend, waarbij een cafébezoeker gewond is geraakt.