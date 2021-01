Bomen vallen op auto’s en tegen gebouwen: Brandweer is druk met schade door storm in de regio

update | videoARNHEM/ NIJMEGEN - De brandweer in Gelderland is sinds donderdag vroeg in de ochtend bezig met het afhandelen van tientallen stormschades.

Zoals in Arnhem zijn er de stad meerdere bomen omgewaaid en op het wegdek terecht gekomen. Eén boom op de Nijenbeeklaan in de wijk Presikhaaf viel om en kwam met zijn takken tegen een appartementencomplex aan. Een raam van een woning was daardoor gesprongen. Een geparkeerde auto is verpletterd door dezelfde boom.

Oproep



Is er bij jou in de buurt iets omgewaaid of is er schade door storm Christoph? Stuur ons je foto!

Volledig scherm Omgevallen boom op Eén boom op de Nijenbeeklaan in de wijk Presikhaaf in Arnhem. © Roland Heitink/persbureau Heitink

Ook in Nijmegen viel stormschade te noteren. Rond 5.45 uur kwam er een melding binnen van een incident aan de Theodoor Craanenlaan in Nijmegen. Er bleek een boom op een auto te zijn gevallen. De brandweer heeft de

boom weggehaald, de weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Volledig scherm De boom po een auto aan de Theodoor Craanenlaan in Nijmegen. © Davy Derksen/112 Nieuwsgroep

Boom over fietspad

Op de Babberichseweg in Zevenaar is een boom omgevallen. De boom lag in het donker over het fietspad en een deel van de weg.



De brandweer heeft de boom weg gezaagd en de gemeente direct de takken verwijderd. De weg is daarvoor tijdelijk deels afgesloten geweest.

Volledig scherm De brandweer ruimt een omgevallen boom op aan de Babberichseweg in Zevenaar. © Jordi Deckert/Eastview Media

Storm Christoph

Het KNMI geeft donderdag voor het hele land code geel met in de kustprovincies een harde en aan de kust stormachtige wind, mogelijk storm met kracht 8 of 9 Beaufort. In de kustgebieden komen daarbij zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voor, dieper landinwaarts rond 80 kilometer per uur.



Storm Christoph trekt donderdagochtend vroeg langs de Nederlandse westkust en veroorzaakt zeer zware windstoten. De zwaarste windstoot tot nu toe was 127 kilometer per uur en werd gemeten in IJmuiden. Op de dijk Enkhuizen-Lelystad werd 121 kilometer per uur gemeten, meldt Weeronline.



De Duitse spoorwegen melden dat er een omgewaaide boom is terechtgekomen op de bovenleiding tussen Oberhausen en Emmerich, dicht bij de Nederlandse grens. De ICE-trein tussen Frankfurt, Keulen en Amsterdam moet daardoor worden omgeleid en dat leidt tot vertraging. De trein stopt onder meer niet in Arnhem, aldus Deutsche Bahn.