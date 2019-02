Bonaventure Ndikung is de leider van Sonsbeek 2020: ‘Ik wil functioneren als een seismograaf’

Ndikung is niet alleen actief in de kunstwereld als curator, kunstcriticus, auteur en oprichter van SAVVY Contempary Berlin, hij is ook biotechnoloog. ,,Ik stap graag buiten mijn discipline”, zegt hij. Een vakidioot wil hij niet zijn. ,,Je kan de allerbeste schoolbouwer zijn. Maar als je geen stoelen weet te regelen, zijn er geen lessen.”



Een krappe maand geleden was Ndikung voor de tweede keer in zijn leven in Arnhem. Samen met een aantal andere kandidaat-curatoren werd hij rondgeleid langs de geplande route van Sonsbeek 2020, die dit keer helemaal doorgetrokken wordt naar Nationaal Park De Hoge Veluwe. ,,Wat me opviel was dat heel veel mensen kleine verhalen hadden. Er is een sterke cultuur van oral history.”