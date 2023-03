Bondsbureau gymnastiekbond KNGU verruilt Beekbergen voor Papendal in Arnhem

Gastschrijvr Raskat voor 1 euro te koop: ‘Hij is erg eigenwijs, want hij luistert niet zo goed naar zijn naam’

Daar stond ie. Poes. Op Marktplaats. Wát een schatje! Jaaaa, die ging het worden, ik móést en zou hem hebben! Kind naar de laptop gesleurd en de foto laten zien. Verrukt was ze. ‘Oh mamma, ah mamma, die willik!!` In onze hartjes was de virtuele koop al gesloten.