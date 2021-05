Bonnenregen bij grote politiecontrole in centrum Arnhem: 125 boetes, 52 bestuurders rijden te hard

Voorwaarde­lij­ke straf voor Arnhemmer die ex bedreigde: ‘Een taakstraf ga ik niet doen’

30 april ARNHEM/ GENDT De sms’jes aan zijn ex lieten er geen twijfel over bestaan dat de relatie voorbij was. De 40-jarige Arnhemmer die vrijdagmiddag voor de politierechter stond, had zijn vriendin en moeder van zijn inmiddels 13-jarige zoon onder meer betiteld als stront- en kuthoer.