Boos, verdrietig maar ook depressief: studenten lijden zwaar onder de coronacrisis

Afstuderen ging niet meer door, rugbyen hield op door corona en zijn werk stopte omdat het café waar hij zijn bijbaan had, was gesloten. ,,Mijn vrienden zag ik nog nauwelijks. Ik had helemaal niets meer”, zegt de 24-jarige Martin*, student Facilitair Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Weer thuis

Hij raakte overspannen. ,,En net toen ik het weer een beetje had opgebouwd, kwam die laatste lockdown eroverheen. Zat ik weer thuis. Alleen, want ik woon in een studio. Ik heb geen huisgenoten, waardoor ik actief op zoek moet naar sociaal contact. En dat is heel lastig als er niets is.”



Studenten lijden onder de coronacrisis. Normaal melden zich per studiejaar achthonderd tot negenhonderd studenten zich bij de psychologen die verbonden zijn aan de HAN.



,,Nu hebben we in de eerste maanden van dit studiejaar al vijfhonderd nieuwe aanmeldingen. Het is erg druk”, zegt studentenpsycholoog Bavo van den Mooter, werkzaam bij de HAN.