Boosheid bij Arnhemse gemeenteraad over gebrek aan informatie: ‘Ga u schamen!’

Buurtbewo­ners laconiek over garagebox met 900 kilo zwaar vuurwerk: ‘Moet de politie zo massaal uitrukken?’

21:19 ARNHEM - Een kleine negenhonderd kilogram zwaar vuurwerk trof de politie woensdag aan in een garagebox aan het Rijsoordplantsoen in de Arnhemse wijk Elderveld. De Explosieven opruimingsdienst moest er aan te pas komen om de garage te ontruimen. De 41-jarige bewoner is door de politie aangehouden.