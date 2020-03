Boosheid en hilariteit over voorlichtingsfilmpje Arnhem over afval

Betalers vervalste facturen kunnen fluiten naar 25.000 euro: strafzaak belandt in prullenbak

11:46 ARNHEM/BABBERICH/ZEVENAAR - Een strafzaak tegen een 26-jarige Arnhemse verdachte van oplichtingen in 2016, is donderdag bij de rechtbank in Arnhem op het allerlaatste moment in de prullenbak beland. De zaak was voor de rechter gebracht terwijl er veel te weinig bewijs in het dossier zat.