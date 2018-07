Bosbrand langs A12 bij Arnhem blijkt stofwolk van boer

Schaars geklede man bekogelt ambulance met steen in Arnhem

19 juli ARNHEM - In de buurt van het Lange Water in Arnhem is donderdagmiddag een man aangehouden omdat hij een ambulance bekogelde met een steen. Na het voorval was de politie eerst enige tijd op zoek naar de stenengooier. Een Burgernet-melding werd verspreid om de zoektocht te versnellen.