Boswachter woedend omdat honden een ree tijdens geboorte kalfje de dood injagen: ‘Verschrikkelijk’

Wietverko­pen­de opa mag zijn kleinkinde­ren blijven zien

11:01 Meneer E. (55) komt puffend de rechtszaal in. Ooit had hij een goed lopend dakdekkersbedrijf maar na een hartinfarct en drie stents gaf hij er de brui aan. „Ik kreeg die rollen het dak niet meer op”, verklaart hij aan rechter Rademaker. Sindsdien is hij gekluisterd aan zijn woning in de Erasmuslaan te Arnhem waar ‘de rekeningen maar bleven binnenkomen’. Gelukkig was er een vriend die hulp aanbood. Die had nog ettelijke kilo’s nederwiet liggen. Wilde meneer E. die niet voor hem verkopen? Mocht ie 125 euro per zak zelf houden… Uitstekende deal, vond meneer E. en al snel stond er een partij sealbags bij hem in de gang.