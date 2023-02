Bouw houten huizen voor volwassenen met autisme van start, ondanks protest vanuit Arnhemse wijk

Tegen de zin van buurtbewoners verrijzen op dit moment twaalf speciale houtskeletwoningen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. De huizen aan de straten Lenteregen, Bliksemschicht en Ochtenddauw zijn bedoeld voor volwassenen met autisme die extra gevoelig zijn voor geluid.

De tegenstanders stelden dat het project niet op zijn plaats is in een wijk met hoofdzakelijk gezinnen met jonge kinderen. ,,De mensen die er komen wonen, hebben rust nodig en zijn overgevoelig voor geluid. Dat valt niet te combineren met jonge kinderen die luidruchtig in de buurt spelen. Dat kan alleen maar tot ellende leiden”, zei een omwonende vorig jaar bij de Raad van State.

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat niets de bouw van de sociale huurwoningen in de weg staat. Het past in het bestemmingsplan voor Schuytgraaf. Dat omwonenden een waardedaling van hun huizen vrezen, was volgens de Raad van State geen reden het plan te vernietigen.

‘Minder galm dan in stenen huis’

Het idee van het project van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem en belangenbehartiger KlasseWonen is juist dat mensen met autisme in een ‘gewone’ wijk gaan wonen. Het gaat overigens om volwassenen tussen de 25 en 65 jaar met een normale begaafdheid. De doelgroep is wel extra gevoelig voor geluid.

Mede vanwege het ‘akoestische comfort’ is daarom gekozen voor houten huizen. ,,Er is minder galm dan in een stenen woning”, zegt Alexander de Jong, directeur van bouwer Groenhart Houtskeletbouw. Ook duurzaamheid speelt een rol voor de keuze van die manier van bouwen. Bouwen met hout is minder belastend dan traditionele bouwmethodes met steen, stelt De Jong.

Hieronder kun je een timelapse bekijken van de bouw van een houtskeletwoning.

