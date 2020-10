Bouwer voor woon- en sportcomplex bij voormalige Rijnhal in Arnhem

VIDEO en UPDATE Overleden persoon gevonden in Meiners­wijk, politie sluit misdrijf uit

26 oktober ARNHEM - In het natuurgebied Meinerswijk - ten westen van Arnhem - is zondagmiddag een menselijk lichaam gevonden. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan op de plek van de vondst en deze maandag bekendgemaakt dat er geen sprake is van een misdrijf.