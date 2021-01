Bouwer woningen Gashouderskwartier staat klaar, maar wanneer kan hij beginnen? Over drie jaar pas?

Zij kregen een nieuwe baan in coronatijd, maar hebben nog amper een collega ontmoet: ‘Ik mis gesprekjes bij de koffieauto­maat’

22 januari Een nieuwe baan zorgt normaal gesproken al voor de nodige gezonde zenuwen. Wat trek je aan op je eerste werkdag, hoe zullen de collega's zijn, kom ik snel in de materie? Voor wie een nieuwe functie heeft gekregen in coronatijd, is alles anders. Kantoor is verboden terrein, collega's alleen te zien via de zoom-meeting. En dat zorgt voor een ‘gek gevoel’, ongemakkelijkheid en de nodige zelfredzaamheid. ,,Ik mis de gesprekjes bij de koffie-automaat.”