Bouwers en boeren protesteren tegen politie in Arnhem: ‘Klaar met het machtsmisbruik’

18:19 ARNHEM - Vitesse staat bij de hervatting van de competitie onder hoogspanning. De Arnhemse club moet uit de crisis opstaan. Bij de eredivisionist zijn alle ogen gericht op de nieuweling Keisuke Honda. ,,We hebben een langzame Honda”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Hij gaat 40 kilometer per uur in de vijfde versnelling met de handrem er op. Maar hij kan wél voetballen.”