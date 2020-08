Bouwers evenementen vinden werk in aanleg straten en systeemwanden: ‘Jongens voor wie niks te moeilijk is’

,,Geweldig, want er is in de hele infrabranche van de wegenbouw geen mens te krijgen. Er is een gruwelijk tekort aan personeel. Het is met dit vak eigenlijk hetzelfde als bij het boerenbedrijf. Groei je ermee op, dan wil je stratenmaker worden. Daarbuiten ligt het lastig.”



Maar de coronacrisis schept onverwachte kansen. Een medewerker van WerkgeversServicePunt Midden Gelderland bracht Wissink in contact met Bart van Dam van het Gelderse Hardewerkers.com, normaliter een bedrijf dat de handen vol heeft aan het bouwen van tenten en podia voor grote evenementen in Nederland en België.



De lockdown op die evenementen na de uitbraak van corona in maart veranderde alles. ,,We gingen op zoek naar alternatieven in andere branches waar ze harde werkers nodig hebben", vertelt Van Dam.