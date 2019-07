Bouwhek dat op fietssters viel 'waarschijnlijk menselijke fout’

,,Er is duidelijk iets niet goed gegaan”, zegt Harold van Rooijen, de algemeen directeur van Klok Groep. ,,Het lijkt erop dat er te weinig hekken dwars op de omgevallen rij hekken stonden. En misschien is er ergens iets losgemaakt en niet goed meer vastgemaakt.”



Van Rooijen benadrukt dat er iedere ochtend en avond een ronde wordt gemaakt over de bouwlocatie aan de Van Oldenbarneveldstraat in Arnhem. Daarbij worden ook de hekken rondom het terrein gecheckt.

Wie is verantwoordelijk?

De arbeidsinspectie deed woensdag de hele dag onderzoek naar het ongeluk. Van Rooijen wacht dat onderzoek af en wil niet gissen naar de precieze oorzaak. ,,Zij komen in september met een uitgebreide rapportage. Zij zoeken uit wie er uiteindelijk verantwoordelijk is, maar het ziet er wel naar uit dat er een menselijke fout is gemaakt.”



Wiens schuld het ongeval is, durft Van Rooijen niet te zeggen, maar hij steekt wel de hand in eigen boezem: ,,Natuurlijk voel je je verantwoordelijk. Het is onze bouwput. We zitten in een drukke fase van de bouw en er lopen heel veel mensen in en uit. Dat kun je onmogelijk continu controleren.”

Onderweg voor een tochtje

De fietssters, twee dames op leeftijd, zijn lid van een fietsclubje en waren juist onderweg een tochtje te maken. Inmiddels is er contact geweest tussen de aannemer en één van de gewonde vrouwen. ,,De lichtgewonde vrouw is goed aanspreekbaar”, zegt Van Rooijen. ,,Daar gaat het gelukkig goed mee. Over de toestand van de zwaargewonde vrouw weten we helaas nog niets. Die kunnen we ook niet bereiken. We hopen dat het goed met haar gaat.”



Een dezer dagen gaat een collega van Van Rooijen langs bij de lichtgewonde vrouw. ,,Zij kan inderdaad een bloemetje verwachten.”