Bouwvakker ernstig gewond bij Het Dorp in Arnhem

Deel Arnhemse gemeente­raad wil afzien van betalen per afvalzak

15:54 ARNHEM - Arnhem moet afzien van de invoering van het systeem waarmee inwoners per afvalzak moeten aan betalen. Het draagvlak voor dat systeem is weggevallen. Dat constateren vier partijen in de Arnhemse gemeenteraad: SP, AOV, PVV en Arnhem Centraal.