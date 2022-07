Boze omstanders pakken man op die geslachtsdeel op straat laat zien; vrijlating leidt tot onrust in de buurt

Er knapte iets bij McDonald’s-schut­ter toen hij ‘koffie voor zijn afpersers moest halen’

Een dubbele liquidatie of een wanhoopsdaad? De 32-jarige Veysel Ü. staat donderdag voor het eerst voor de rechter op verdenking van de dubbele moord op Ali en Hüseyin Torunlar in de McDonald’s in Zwolle. Er zijn camerabeelden, Veysel heeft bekend - een eenvoudige zaak dus? Niets is minder waar.

