Al vier jaar feest: reiziger waardeert Arnhem Centraal als topstation

,,Onder de grote stations doet alleen het stationskathedraal Rotterdam het iets beter’’, zegt een trotse Geoffrey Brookman, stationsmanager van Arnhem Centraal. In Gelderland staat Arnhem Centraal bovenaan, gevolgd door de kleinere stations van Klarenbeek en Hemmen-Dodewaard.



De cijfers komen uit de Stationsbelevingsmonitor 2019 , een onderzoek dat enquêteurs in opdracht van ProRail en de NS hebben uitgevoerd. Bij elkaar 150.000 reizigers zijn benaderd met vragen over het station.



,,Dat doen ze vier keer jaar op de perrons’’, vertelt Brookman. Het gaat om vragen over het aanzien van het station, de sociale veiligheid en de staat van onderhoud. ,,We vatten dat samen onder de noemen schoon, heel en veilig’’, vervolgt Brookman. Reizigers kunnen ook cijfers geven ook voor de horeca en de winkels. Ook daar scoort Arnhem hoog.