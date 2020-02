Arnhem wil herhaling ‘Klingelbeek’ voorkomen en broedt op verbod op pelletkachels bij nieuwbouw

Afvalmoe Arnhem snapt helemaal niks meer van ‘onzinnige kloteregel­tjes’

10:06 ARNHEM - De jongste stap in de estafette die de invoering van een nieuw systeem van afval inzamelen in Arnhem is, wekt opnieuw beroering onder burgers. Nu gaat het om de verkleining van de opening in de straatcontainers voor restafval.