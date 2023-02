Arnhemse Meisjes dansen nu eens niet voor volwassenen; ‘Je moet constant verrassen’

Normaal treedt dansgroep Arnhemse Meisjes op voor volwassenen. Maar deze dinsdag richt het gezelschap zich op een veel jonger publiek. En dat is spannend: ,,De spanningsboog van kinderen is korter.”

Samen samen één heet de voorstelling die het Arnhemse gezelschap dinsdag brengt in Theater aan de Rijn.

Het is de eerste keer dat Arnhemse Meisjes - met ruime ervaring in dansvoorstellingen voor volwassenen - zich aan kindertheater waagt. Inbal Abir, een van de vijf choreografen: ,,De spanningsboog van kinderen is korter en je moet constant blijven verrassen. We hebben de voorstelling gemaakt om ze ook iets mee te geven. De ervaring die kinderen tijdens een voorstelling hebben, vinden wij belangrijk. Sommige kinderen hebben twee jaar lang door corona geen voorstelling kunnen zien, daarom hebben wij ook voor deze doelgroep gekozen.”

Samen samen één is volgens de makers een energieke voorstelling en heeft een hedendaags thema: hoe ontdek je je identiteit, weet je wie je bent en kom je erachter hoe je wordt gevormd door anderen? Met muziek van zangeres en muzikant Rosine Langbroek laten twee danseressen eveneens de donkere en pijnlijke kanten van het leven zien. ,,We tonen hoe het is om je bijvoorbeeld alleen te voelen”, vertelt Abir.

Workshops met bezoek van ver

Arnhemse Meisjes begon in 2015 met workshops. Die sloegen zo goed aan dat zelfs choreografen uit het buitenland erop afkwamen. In 2017 begon het gezelschap met voorstellingen in de openbare ruimte. Drie jaar later wonnen de Meisjes de Cultuurprijs Arnhem, die jaarlijks wordt toegekend.

,,De danseressen kende ik al van hogeschool ArtEZ”, zegt Abir. ,,We hadden destijds allemaal de behoefte om met jonge makers iets te creëren in Arnhem. Veel dansers gaan uiteindelijk naar onder andere Amsterdam.” Het gezelschap maakte al eerder voorstellingen met een actueel thema. Een daarvan is See me notice you (2019), die het verhaal vertelt over het verlangen naar fysiek contact in een samenleving die alleen maar online te vinden is.

Veel complimenten

Proefvoorstellingen van Samen samen één werden vorig jaar buiten gehouden, in een tent in Park Sonsbeek. ,,We hebben daar vier dagen gespeeld, acht voorstellingen in totaal. Dat was heel indrukwekkend en bijzonder. We kregen veel positieve reacties, ook van kinderen. Voor nu staat er één voorstelling gepland, maar er zijn plannen voor meerdere voorstellingen.”

De voorstelling is dinsdag 21 februari om 15.00 uur te zien in Theater aan de Rijn in Arnhem.

