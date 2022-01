Klachten vanuit Arnhemse horeca na dag van protest: ‘Meten met twee maten’

Liemers krijgt eigen televisie­ka­naal; Streekom­roep RTV Connect wil ruzies van vroeger achter zich laten

Een volwassen televisieprogrammering van de grond krijgen is de belangrijkste uitdaging voor RTV Connect, de nieuwe streekomroep voor Arnhem, Renkum, Westervoort, Doesburg, Duiven en Zevenaar. In deze omroep zijn de lokale omroepen RTV Arnhem en Favoriet FM in november samengegaan.

14 januari